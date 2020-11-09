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Ученые пополнили базу данных «Ледники России» 

Lenta.ru 43 минуты назад
Ученые пополнили базу данных «Ледники России»
Фото: РИА Новости
Ученые пополнили базу данных «Ледники России» информацией о семи тысячах ледников общей площадью более 54 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт географии РАН.
Для исследования использовали космическую информацию и геоинформационные технологии. По словам эксперта-гляциолога Татьяны Хромовой, сбор данных о состоянии ледников необходим для адаптации к последствиям быстрых климатических изменений.
Самые крупные ледники в Арктике расположены на архипелагах Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа. Хромова добавила, что данные о ледниках хранятся в виде векторных слоев.

«Сформированные нами базы данных позволили оценить изменение площади и количества ледников в ледниковых системах территории России, произошедшие за последние 60 лет», — сказала она.

Исследователи пояснили, что природные изменения ведут к активизации разрушительных природных явлений. Согласно данным, площадь ледников, начиная со второй половины XX века, сократилась на 9,3 процента.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин присвоил официальные названия нескольким новым мысам и островам в российской Арктике. Они образовались из-за таяния ледников и получили имена заслуженных ветеранов-гидрографов.
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Наука и техника , Михаил Мишустин
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