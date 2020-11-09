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Запатентован смартфон с восемью камерами по углам корпуса 

Ferra.ru 1 час назад
Запатентован смартфон с восемью камерами
Фото: Ferra.ru
Китайский бренд Lens Technology запатентовал необычный смартфон — он оснащён восемью камерами, которые расположены по углам корпуса на задней панели.
Заявку на патент получила Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Lens Technology — это компания, известная, скорее, как поставщик для Apple, Samsung и Huawei.
Если смотреть на патентную документацию, то становится понятно, что смартфон получит безрамочный экран, похоже, что без выреза под фронталку, и физические кнопки. Наиболее примечательная часть устройства — его задняя панель. В каждом углу там расположены по две камеры со вспышками.
Поскольку это лишь патент, пока неясно, выйдет ли такое устройство на рынок. Но оно бы очень выделилось среди других смартфонов.
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Наука и техника , Apple
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