Запатентован смартфон с восемью камерами

Китайский бренд Lens Technology запатентовал необычный смартфон — он оснащён восемью камерами, которые расположены по углам корпуса на задней панели.

Заявку на патент получила Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Lens Technology — это компания, известная, скорее, как поставщик для Apple , Samsung и Huawei.

Если смотреть на патентную документацию, то становится понятно, что смартфон получит безрамочный экран, похоже, что без выреза под фронталку, и физические кнопки. Наиболее примечательная часть устройства — его задняя панель. В каждом углу там расположены по две камеры со вспышками.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, выйдет ли такое устройство на рынок. Но оно бы очень выделилось среди других смартфонов.