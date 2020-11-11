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Дисплей iPhone 12 Pro не стал лучшим на рынке 

Популярная механика и ещё 2 38 минут назад
Дисплей iPhone 12 Pro не стал лучшим на рынке
Фото: Популярная механика
Лаборатория DxOMark, известная своими рейтингами качества камер смартфонов, протестировала дисплей iPhone 12 Pro. Ему не удалось получить звание лучшего экрана на рынке.
Дисплей iPhone 12 Pro занял третье место в рейтингеРезультат теста экрана iPhone 12 Pro составил 87 баллов. Опережают его OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, которые получили 88 и 89 баллов соответственно. Несмотря на то, что новый iPhone не смог возглавить рейтинг, ему удалось попасть в Топ-3. По сравнению с предыдущим флагманом Apple iPhone 11 Pro Max результат улучшился на 3 балла. iPhone 12 Pro получил Super Retina XDR дисплей с OLED матрицей. Он имеет диагональ 6,1 дюйма и разрешение 2532х1170 пикселей, частота обновления кадров составляет 60 Гц. Пиковая яркость находится на уровне 800 нит, при использовании режима HDR она может достигать 1200 нит.
DxOMark отмечает, что по сравнению с iPhone 11 Pro Max читаемость дисплея улучшилась незначительно, однако качество цветопередачи и распознаваемость прикосновений стали заметно выше. Также сообщается о хорошей яркости и контрастности экрана. Одним из главных минусов дисплея iPhone 12 Pro излишняя «желтизна», а при включенном «фильтре синего цвета» уменьшается яркость и ухудшается цветопередача экрана.
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Наука и техника , Apple
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