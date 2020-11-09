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iPhone 11 Pro взломали за 10 секунд 

Ferra.ru 2 часа назад
iPhone 11 Pro взломали за 10 секунд
Фото: Ferra.ru
На Международном соревновании по кибербезопасности Tianfu Cup 2020 специалисты взломали iPhone 11 Pro под управлением iOS 14 всего за 10 секунд.
Это сделали две китайские команды — Ant-Financial Light-Year Security Lab и Исследовательского института уязвимостей правительственной и корпоративной безопасности. Каждая из них получила приз $180 тысяч.
Специалисты использовали уязвимость нулевого дня во время взлома айфона. Они смогли получить список контактов и даже фотографии из галереи. На всю процедуру взлома ушло лишь 10 секунд.
Помимо этого на соревновании взломали Windows 10 версии 2004, Android 10, браузеры Chrome, FireFox и пр.
Стоит отметить, что информацию об уязвимостях, обнаруженных во время соревнования, отправили Apple, Google и другим компаниям.
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Наука и техника , Apple , Google
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