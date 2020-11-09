Как решить проблемы с зарядкой смартфона

Иногда по неизвестной причине смартфон на базе Android перестает заряжаться от адаптера. Как оказалось, это вовсе не означает, что гаджету пришел конец. Портал Business Insider дал несколько советов по решению проблемы, которые могут спасти пользователя от траты денег на новое устройство.

Существует несколько причин, по которым смартфоны на базе ОС Android внезапно перестают заряжаться, сообщает портал Business Insider. Этому могут способствовать как внешние, так и внутренние факторы.

Однако, как оказалось, если гаджет не заряжается, это не означает, что нужно спешить в магазин за новой моделью, так как устранить большую часть возможных причин можно в домашних условиях.

Прежде всего, эксперты портала рекомендуют попробовать подключить свой смартфон к другой розетке — иногда случается, что они ломаются, а потому не способны передавать заряд любому электронному устройству.

Если же розетка в порядке, стоит проверить кабель, которым вы пользуетесь.

Как правило, со шнурами для подзарядки обращаются довольно небрежно — их складывают, скручивают, запихивают в сумки и карманы, что приводит к постепенному изнашиванию.

Необходимо проверить кабель на предмет механических повреждений по всей длине, а также изучить разъемы с обоих его концов, так как иногда в них попадает мусор. Кроме того, иногда они бывают погнуты, что тоже мешает зарядке гаджета.

Также проблема может быть скрыта в адаптере питания, если он неисправен. Проверить это можно довольно просто — путем подключения смартфона с помощью кабеля к компьютеру или ноутбуку. Если гаджет заряжается, то адаптер необходимо сменить.

Не исключено, что смартфон может не заряжаться из-за того, что что-то случилось с его портом для подзарядки. Если он запылился, то его можно прочистить самостоятельно. Если же речь идет о повреждении порта, то рекомендуется отнести его в специализированный техцентр.

Иногда виновником проблемы отсутствия заряда может стать и программное обеспечение.

Так, рекомендуется как минимум перезагрузить свой смартфон, а как максимум — сделать откат к предыдущей версии операционной системы, если раньше все заряжалось нормально.

Если ни один из этих способов решения не подходит, есть шанс того, что аккумулятор гаджета исчерпал свой срок службы. Однако даже этот факт не означает, что пользователю поможет только покупка нового устройства. В случае со смартфонами на базе Android можно без особого труда заказать новую батарею и установить ее в свое устройство.

В июле текущего года руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов развеял популярный миф о подзарядке смартфона.

По его словам, полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации.

«Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора — это миф, не имеющий ничего общего с действительностью», — заявил эксперт.

По его словам, полный цикл зарядки и разрядки имел смысл только для никель-кадмиевых аккумуляторов, которые являются устаревшими. На работу современных литий-ионных батарей он не оказывает никакого влияния.