Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами 

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Компания Virgin Hyperloop провела испытание вакуумного поезда, в салоне которого находились люди. Прототип новейшего вида транспорта протестировали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян — они стали первыми пассажирами капсулы.

Для испытания поезда на полигоне DevLoop в штате Невада был сооружен 500-метровый туннель, а также создана специальная двухместная капсула XP-2.