Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами 

Компания Virgin Hyperloop провела испытание вакуумного поезда, в салоне которого находились люди. Прототип новейшего вида транспорта протестировали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян — они стали первыми пассажирами капсулы.
Для испытания поезда на полигоне DevLoop в штате Невада был сооружен 500-метровый туннель, а также создана специальная двухместная капсула XP-2.
Разработчики Hyperloop предполагают, что поезд сможет развивать скорость более 1000 км/ч. Идея его создания принадлежит главе Tesla и SpaceX Илону Маску.