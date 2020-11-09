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Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами 

Алевтина Жаркова 9 минут назад
Компания Virgin Hyperloop провела испытание вакуумного поезда, в салоне которого находились люди. Прототип новейшего вида транспорта протестировали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян — они стали первыми пассажирами капсулы.
Для испытания поезда на полигоне DevLoop в штате Невада был сооружен 500-метровый туннель, а также создана специальная двухместная капсула XP-2.
Разработчики Hyperloop предполагают, что поезд сможет развивать скорость более 1000 км/ч. Идея его создания принадлежит главе Tesla и SpaceX Илону Маску.
Наука и техника , Видео , SpaceX
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