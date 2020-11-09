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Ученые снизили риск инфицирования после имплантации 

Популярная механика 2 часа назад
Риск инфицирования после имплантации снизили
Фото: Популярная механика
Операции по имплантации металлических протезов сегодня сопряжены с риском развития инфекций. Новая технология немецких ученых позволила снизить этот риск до минимумаПосле операции по установке, например, титанового бедра, у пациентов нередко возникают инфекционные осложнения. Это возникает из-за патогенов, которые могут присутствовать на поверхности имплантируемого металла или проникать через рану.
Чтобы избежать таких осложнений, врачи обычно назначают пациентам большие дозы антибиотиков, что тоже может быть сопряжено с рядом негативных побочных эффектов.
Для предотвращения заражения на имплантаты обычно наносят специальные антибактериальные покрытия. Однако, они спасают от заражения далеко не всегда. Теперь немецкие исследователи предложили новый тип покрытия, который позволяет защитить организм от развития инфекций с момента операции и на протяжении нескольких недель — в течение всей фазы заживления.
На первом этапе исследователи обрабатывали поверхность имплантата лазером, чтобы создать на его поверхности множество микропор. Затем с помощью метода осаждения из газовой фазы ученые покрывали имплантат серебром так, что атомы этого металла покрывали всю внутреннюю поверхность пор. После, непосредственно перед имплантацией, искусственную кость погружали в раствор с антибиотиком и выдерживали некоторое время, чтобы лекарство смогло проникнуть в поры и остаться там.
Ученые изготовили с помощью такой технологии искусственное бедро и смогли успешно имплантировать его пациенту. Антибиотик в структуре металлического бедра начал выделяться в окружающие ткани сразу после операции, что позволило защитить их от инфекций в краткосрочной перспективе. Ионы серебра, высвобождающиеся из пор, отвечали за долгосрочную защиту организма на протяжении нескольких недель.
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