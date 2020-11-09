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В Сети появилось видео падения метеорита в ливанской провинции Аккар.

На кадрах виден летящий крупный огненный шар, который постепенно угасает, приближаясь к земле.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел вблизи населенного пункта Аль-Талиль. Небесное тело упало на плантации, что привело к крупному пожару.

По данным астрофизика Сирины Нехме, событие может быть связано с метеорным потоком Леониды, который характеризуется быстрыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли на скорости 71 км в секунду.