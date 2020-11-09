Ученые предупредили о вымирании синиц 

Погодные изменения повлияют на жизнедеятельность насекомых, которыми питаются птицы.

Ученые из Норвежского университета естественных наук провели исследование, согласно которому большие синицы могут вымереть к 2100 году. Причиной для этого могут послужить изменения климата, которое приведет к смене цикла рождения личинок насекомых, которыми синицы и другие схожие птицы кормят своих птенцов.

Согласно тексту исследования, о котором сообщило издание Daily Mail, жизненный цикл синиц во многом завязан на питании птенцов личинками, которые появляются на свет в то же время года, что и птенцы. Однако с повышением окружающей температуры, личинки стали вылупляться чаще.

Исследование показало, что в 2100 году климатическая разница будет настолько существенной, что появление на свет птенцов синиц перестанет совпадать с появлением первых личинок.

«Точкой невозврата» ученые считают тот момент, когда разница между рождением личинок и птенцов достигнет 24 дней. Также ученые отметили, что парниковый эффект, который и приводит к изменению климата, может привести к вымиранию и других видов животных.