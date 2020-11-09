Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ученые предупредили о вымирании синиц 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ученые предупредили о вымирании синиц
Фото: globallookpress.com
Погодные изменения повлияют на жизнедеятельность насекомых, которыми питаются птицы.
Ученые из Норвежского университета естественных наук провели исследование, согласно которому большие синицы могут вымереть к 2100 году. Причиной для этого могут послужить изменения климата, которое приведет к смене цикла рождения личинок насекомых, которыми синицы и другие схожие птицы кормят своих птенцов.
Согласно тексту исследования, о котором сообщило издание Daily Mail, жизненный цикл синиц во многом завязан на питании птенцов личинками, которые появляются на свет в то же время года, что и птенцы. Однако с повышением окружающей температуры, личинки стали вылупляться чаще.
Исследование показало, что в 2100 году климатическая разница будет настолько существенной, что появление на свет птенцов синиц перестанет совпадать с появлением первых личинок.
«Точкой невозврата» ученые считают тот момент, когда разница между рождением личинок и птенцов достигнет 24 дней. Также ученые отметили, что парниковый эффект, который и приводит к изменению климата, может привести к вымиранию и других видов животных.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
ТК «Звезда»: последние новости
Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса Эксперты назвали главную опасность кофе Эксперты назвали главную опасность кофе Эксперт рассказал о способах обнаружения человека по номеру телефона Эксперт рассказал о способах обнаружения человека по номеру телефона
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
01:07
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
Наука и техника
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
00:23
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
Происшествия
Падение огненного метеорита попало на видео
00:28
Падение огненного метеорита попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение