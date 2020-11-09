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Созданы проникающие в мозг наночастицы 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Созданы проникающие в мозг наночастицы
Фото: Ferra.ru
Учёные создали наночастицы, способные проникать в мозг. Они проходят через барьер, изолирующий мозг от кровеносной системы. Наночастицы могут помочь в лечении болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
Кратко о работе учёных пишет ТАСС. Главное достижение, которое возможно благодаря наночастицам, — уменьшение дозы лекарств. Обычно врачам приходится вводить очень большой объём препарата человеку, чтобы хоть какая-то его часть попала в мозг. Это чревато серьёзными побочными эффектами. Наночастицы же позволяют решить проблему.
«Невидимые» для иммунитета, они проникают через гематоэнцефалический барьер и доставляют своё содержимое, например лекарство, в мозг. Полимер, из которого состоят наночастицы, легко разлагается и выводится из тела человека.
Теперь учёным надо проверить разработку на мышах и других млекопитающих.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Австралия , Китай , Норвегия , США
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