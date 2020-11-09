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В Австралии обнаружены два новых вида сумчатых 

Популярная механика и ещё 1 2 часа назад
В Австралии обнаружены два новых вида сумчатых
Фото: Twitter
Иногда теории могут оставаться лишь предположениями в течение многих лет, пока кто-то однажды не решит их проверитьЭффективное сохранение находящихся под угрозой исчезновения животных зависит от их точной классификации, поэтому два новых вида, возможно, нуждаются в защите, так как их ближайший родственник в настоящее время занесен в список животных «находящихся под угрозой исчезновения».
Ученые сообщают, что численность популяции Petauroides volans (известный вид) сокращалась еще до того, как лесные пожары 2019 — 2020 годов унесли жизни миллионов животных. Авторы исследования говорят, что как раз лесные пожары Австралии «увеличили внимание к генетическому разнообразию и структуре видов для их защиты от изменений климата». А поскольку многие ученые часто говорили о том, что кускусы могут делиться на несколько видов, ученые решили проверить эту теорию.
Используя генетические тесты из образцов тканей, взятых у разных особей, найденных в районах Квинсленда, а также у музейных образцов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК кускусов. Как оказалось, гигантские летучие кускусы делятся на три различных вида: Petauroides minor и Petauroides armillatus в дополнение к первоначальному Petauroides volans.
Гигантские летучие кускусы днем живут в дуплах деревьев, а ночью бродят по лесу в поисках своей любимой пищи — листьев эвкалипта. Новость о милых существах уже взбудоражила всех пользователей в интернете, и теперь они делятся своими фотографиями этих животных.
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Наука и техника , Австралия , Китай
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