В Австралии обнаружены два новых вида сумчатых 

Иногда теории могут оставаться лишь предположениями в течение многих лет, пока кто-то однажды не решит их проверитьЭффективное сохранение находящихся под угрозой исчезновения животных зависит от их точной классификации, поэтому два новых вида, возможно, нуждаются в защите, так как их ближайший родственник в настоящее время занесен в список животных «находящихся под угрозой исчезновения».

And just like that, the world became a lot better. Introducing the Greater Glider, a newly discovered floof in Australia! Those ears tho. #SundayMorning pic.twitter.com/AeCjYJeEIo— 🐲Firey #1🐲 (@AvatarBizarre) November 8, 2020

Ученые сообщают, что численность популяции Petauroides volans (известный вид) сокращалась еще до того, как лесные пожары 2019 — 2020 годов унесли жизни миллионов животных. Авторы исследования говорят, что как раз лесные пожары Австралии «увеличили внимание к генетическому разнообразию и структуре видов для их защиты от изменений климата». А поскольку многие ученые часто говорили о том, что кускусы могут делиться на несколько видов, ученые решили проверить эту теорию.

two new greater glider species have been discovered in australia!



it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3— freyr (@sunfloweraidil) November 8, 2020

Используя генетические тесты из образцов тканей, взятых у разных особей, найденных в районах Квинсленда, а также у музейных образцов, исследователи смогли подтвердить различия в ДНК кускусов. Как оказалось, гигантские летучие кускусы делятся на три различных вида: Petauroides minor и Petauroides armillatus в дополнение к первоначальному Petauroides volans.

Гигантские летучие кускусы днем живут в дуплах деревьев, а ночью бродят по лесу в поисках своей любимой пищи — листьев эвкалипта. Новость о милых существах уже взбудоражила всех пользователей в интернете, и теперь они делятся своими фотографиями этих животных.