Раскрыт главный недостаток градусников в холод

У тепловизоров и лазерных градусников, которые используются на входе в общественные места для профилактики распространения коронавируса, есть один недостаток: в холодное время года они могут показывать неверные результаты измерения. Эту особенность в эфире радио Sputnik раскрыл председатель совета директоров Инжиниринговой Компании «2К» Иван Андриевский

По его словам, с наступлением холодов тепловизоры и лазерные градусники необходимо перенастроить, внеся поправку в методику измерения. «Надо понимать, что если (…) после входа с холодного воздуха результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градуса», — пояснил российский эксперт.

Так, если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это может быть признаком того, что у человека повышена температура. «Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая», — подчеркнул Андриевский. Он посоветовал провести процедуру измерения бесконтактным способом повторно через 3-5 минут, чтобы исключить ошибку и получить более точный результат.