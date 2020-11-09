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Российский эксперт раскрыл главный недостаток градусников в холод 

Lenta.ru 39 минут назад
Раскрыт главный недостаток градусников в холод
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
У тепловизоров и лазерных градусников, которые используются на входе в общественные места для профилактики распространения коронавируса, есть один недостаток: в холодное время года они могут показывать неверные результаты измерения. Эту особенность в эфире радио Sputnik раскрыл председатель совета директоров Инжиниринговой Компании «2К» Иван Андриевский.
По его словам, с наступлением холодов тепловизоры и лазерные градусники необходимо перенастроить, внеся поправку в методику измерения. «Надо понимать, что если (…) после входа с холодного воздуха результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градуса», — пояснил российский эксперт.
Так, если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это может быть признаком того, что у человека повышена температура. «Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая», — подчеркнул Андриевский. Он посоветовал провести процедуру измерения бесконтактным способом повторно через 3-5 минут, чтобы исключить ошибку и получить более точный результат.
В марте сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какой градусник приобрести для обычного бытового использования. По его словам, лучше отдать предпочтение электронному термометру, поскольку он долговременный, надежный и наиболее точный. Традиционные ртутные термометры также показывают точную температуру, однако с ними нужно обращаться осторожно из-за опасного вещества внутри.
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Наука и техника , Иван Андриевский , ИА Sputnik
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