Тесты ПЦР на коронавирус ошибаются более чем в половине случаев, убеждены специалисты Сеченовского университета. Они сравнили течение COVID-19 у двух групп пациентов (всего в исследовании приняли участие 3,5 тысячи заразившихся коронавирусом) — с положительным результатом теста и с характерными симптомами, но без лабораторного подтверждения инфекции.

«Статистически значимых различий в симптомах пациентов, чей диагноз был выставлен по результатам теста ПЦР и на основе клинической картины, обнаружено не было», — сообщил «Известиям» профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.

Ученые сделали вывод о том, что если альтернативного объяснения характерным симптомам нет, они являются достаточным основанием для постановки диагноза и выбора тактики лечения даже при отсутствии положительного теста ПЦР. «Нужно понимать: если тест позитивен, это говорит о наличии патогена, но если он негативен, это не означает, что вируса в организме нет. Поэтому ориентироваться на клинические признаки, такие как одышка, температура и кашель, важнее», — пояснил профессор Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Продеус.