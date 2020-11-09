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Российские ученые забраковали ПЦР-тесты на коронавирус 

Ura.Ru и ещё 1 46 минут назад
Тесты ПЦР на коронавирус ошибаются более чем в половине случаев, убеждены специалисты Сеченовского университета. Они сравнили течение COVID-19 у двух групп пациентов (всего в исследовании приняли участие 3,5 тысячи заразившихся коронавирусом) — с положительным результатом теста и с характерными симптомами, но без лабораторного подтверждения инфекции.

«Статистически значимых различий в симптомах пациентов, чей диагноз был выставлен по результатам теста ПЦР и на основе клинической картины, обнаружено не было», — сообщил «Известиям» профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.

Ученые сделали вывод о том, что если альтернативного объяснения характерным симптомам нет, они являются достаточным основанием для постановки диагноза и выбора тактики лечения даже при отсутствии положительного теста ПЦР. «Нужно понимать: если тест позитивен, это говорит о наличии патогена, но если он негативен, это не означает, что вируса в организме нет. Поэтому ориентироваться на клинические признаки, такие как одышка, температура и кашель, важнее», — пояснил профессор Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Продеус.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что примерно в 30—40% случаев тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат. Он добавил, что точность зависит от времени взятия материала — на ранней стадии больше шансов получить правильный результат.
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Наука и техника , Видео , Сергей Авдеев , Минздрав РФ , газета "Известия"
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