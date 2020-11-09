Обнаружена новая причина тяжелого течения коронавируса

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Британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает газета Express

Группа медиков исследовала статистику заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19.

"Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания", — утверждает доктор Гаррет Дэвис.

При этом он отмечает, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения. Эпидемия коронавируса началась менее, чем 365 дней назад.

Автор исследования подчеркивает важность витамина D для иммунитета и утверждает, что он может защитить организм от проникновения коронавируса.

"Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС)", — пояснил он.

Доктор Дэвис отметил, что реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая "цитокиновый шторм".

"Это то, что убивает людей", — добавил ученый.

Дэвис подчернул, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.

Индии и Бразилии. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США