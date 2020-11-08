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Ученые выяснили, как хакманиты светятся в темноте

Популярная механика
1 час назад
Минерал хакманит способен излучать свет в темноте после длительного пребывания на солнечном свете. Это удивительное природное явление долгое время оставалось загадкой для ученых.
Ученые выяснили, как хакманиты светятся в темноте
Фото: Mika LastusaariMika Lastusaari
Этот необычный минерал часто используют в качестве украшений из-за его необычного свойства.
Светящиеся в темноте синтетические материалы, или материалы с послесвечением, используются как в медицине (биовизуализация) и промышленности, так и в украшениях. Существуют также и природные минералы, способные к послесвечению. Одним из таких является хакманит, который можно найти в Афганистане, Гренландии, Канаде и Пакистане. Однако не все хакманиты способны светиться в темноте.
Новое исследование, опубликованное в журнале Chemistry of Materials, показало, как именно некоторые типы хакманитов могут светиться в темноте. Ключ – тонкое взаимодействие природных примесей минерала.
Финские ученые создали синтетический минерал с более длительным послесвечением, чем у природного. Затем они объединили экспериментальные и расчетные данные. Исследователи определили, что ключевую роль в послесвечении играла концентрация титана.
Но свечение создавал не только титан – также требовалось правильное сочетание и других элементов, таких как железо, сера и калий.
По словам ученых, все используемые сейчас материалы с послесвечением – синтетические. Сложность работы с ними в том, что продолжительность и яркость послесвечения невозможно предсказать. Ученые утверждают, что их исследование поможет усовершенствовать эти материалы.
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