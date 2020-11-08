Спрогнозирован пик гонки за вакциной от COVID-19

Все новости на карте

В начале января 2021 года может наступить «пик гонки» по созданию вакцин от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.

Как пояснил эксперт, в начале будущего года должны появиться первые отчеты о третьих фазах испытаний ряда вакцин от COVID-19, включая российский препарат «Спутник-V». Именно тогда «все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами», полагает Кулиш.

При этом сведения об эффективности вакцин появятся позднее, считает специалист.

Хотя применение аденовирусных векторов в препаратах при массовой вакцинации еще недостаточно изучено, а прежние исследования таких вакцин показали более тяжелые побочные эффекты в сравнении с цельновирусными и рекомбинантными вакцинами, Кулиш считает оправданным использование аденовирусных векторов.

— Я считаю, что опасность абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета, — цитирует профессора РИА Новости.