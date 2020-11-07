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Японцы выстроились в очереди за новыми процессорами AMD 

CyberSport.ru 57 минут назад
Японцы выстроились в очереди за новыми процессорами AMD
Фото: Akiba-PC
Старт продаж процессоров AMD Ryzen 5000 вызвал ажиотаж в Японии. Жители Токио заранее вставали в длинные очереди, чтобы первыми заполучить новинки. Об этом сообщил портал Akiba-PC.
Некоторые точки продажи заранее выдавали желающим купоны, чтобы не создавать столпотворение возле дверей — их можно было приобрести заранее за полную стоимость CPU, а затем обменять на товар. В частности, один из магазинов продал более ста талонов. По сообщению источника, наибольшим спросом пользовались топовые модели — Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X.
Новая линейка процессоров AMD Ryzen поступила в продажу 5 ноября. Цены на них составляют от $300 до $800. Первые тесты показали, что даже младшая модель Ryzen 5 5600X выдаёт большую частоту кадров во многих играх, чем флагманский CPU конкурента — Intel Core i9-10900K.
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Наука и техника , Intel , Токио , Япония
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