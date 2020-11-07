Японцы выстроились в очереди за новыми процессорами AMD 

Старт продаж процессоров AMD Ryzen 5000 вызвал ажиотаж в Японии . Жители Токио заранее вставали в длинные очереди, чтобы первыми заполучить новинки. Об этом сообщил портал Akiba-PC.

Некоторые точки продажи заранее выдавали желающим купоны, чтобы не создавать столпотворение возле дверей — их можно было приобрести заранее за полную стоимость CPU, а затем обменять на товар. В частности, один из магазинов продал более ста талонов. По сообщению источника, наибольшим спросом пользовались топовые модели — Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X.