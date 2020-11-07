Схожий с SARS-CoV-2 вирус нашли в помёте летучих мышей

Группа японских учёных обнаружила в помёте летучих мышей, живущих на территории страны, вирус, похожий на коронавирус нового типа.

Фото: Marko König/http://imagebroker.com/Global Look Pres Marko König/http://imagebroker.com/Global Look Pres

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение. Найденный в отходах жизнедеятельности летучих мышей вирус схож в SARS-CoV-2 на 81,5%. Отмечается, что для исследования использовался помёт, собранный семь лет назад.

Учёные подчеркивают, что обнаруженная разновидность вируса не обладает способностью заражать людей, что было доказано клиническими испытаниями.

На территории Японии впервые был обнаружен вирус с такой высокой степенью схожести с новым коронавирусом. При этом специалисты отмечают, что в организмах летучих мышей из Китая ранее нашли коронавирусы на 95% идентичные SARS-CoV-2.