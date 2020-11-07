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Японские учёные нашли схожий с SARS-CoV-2 вирус в помёте летучих мышей

News.ru
2 часа назад
Группа японских учёных обнаружила в помёте летучих мышей, живущих на территории страны, вирус, похожий на коронавирус нового типа.
Схожий с SARS-CoV-2 вирус нашли в помёте летучих мышей
Фото: Marko König/http://imagebroker.com/Global Look PresMarko König/http://imagebroker.com/Global Look Pres
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение. Найденный в отходах жизнедеятельности летучих мышей вирус схож в SARS-CoV-2 на 81,5%. Отмечается, что для исследования использовался помёт, собранный семь лет назад.
Учёные подчеркивают, что обнаруженная разновидность вируса не обладает способностью заражать людей, что было доказано клиническими испытаниями.
На территории Японии впервые был обнаружен вирус с такой высокой степенью схожести с новым коронавирусом. При этом специалисты отмечают, что в организмах летучих мышей из Китая ранее нашли коронавирусы на 95% идентичные SARS-CoV-2.
Ранее в Дании у норок нашли коронавирус, который может передаваться людям. Как писал NEWS.ru, власти решили уничтожить всех норок в стране — около 17 миллионов особей.
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