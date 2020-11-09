Раскрыто влияние алкоголя на коронавирус

«Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается», — сказал он, отметив, что все профессионалы — врачи и биологи — говорят об обратном влиянии алкоголя на течение коронавирусной инфекции.