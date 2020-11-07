Россия запустит военный спутник НАТО 

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В конце декабря российская ракета «Союз-СТ-А» запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2 в интересах Франции , являющейся членом НАТО . Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, запуск ракеты с космическим аппаратом оптико-электронной разведки запланирован на 28 декабря.

Изначально старт носителя с военым спутником намечался на апрель, однако был перенесен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и закрытия космодрома Куру из-за коронавируса.