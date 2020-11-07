Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Россия запустит военный спутник НАТО 

Lenta.ru и ещё 3 12 часов назад
Россия запустит военный спутник НАТО
Фото: РИА Новости
В конце декабря российская ракета «Союз-СТ-А» запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2 в интересах Франции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, запуск ракеты с космическим аппаратом оптико-электронной разведки запланирован на 28 декабря.
Изначально старт носителя с военым спутником намечался на апрель, однако был перенесен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и закрытия космодрома Куру из-за коронавируса.
В июне 2018 года агентство, ссылаясь на источник в европейской космической отрасли, сообщило, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с экваториального космодрома Куру в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями.
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Последние новости
В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили 20,3 тысячи новых случаев коронавируса Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой Умер сатирик Михаил Жванецкий Умер сатирик Михаил Жванецкий
Наука и техника , НАТО , Франция , Гвиана
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение