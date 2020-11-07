Назван способ найти человека по номеру телефона

"Мошенникам о нас расскажут наши страницы в соцсетях. Во-первых, существует поиск по номеру телефона. Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу", — объясняет эксперт.
"Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк", — предостерегает Куканов.
"Не оставляйте основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными. Скрывайте аватарку в мессенджерах (например, в WhatsApp) от тех лиц, которые не являются вашими контактами, и запретите поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей", — заключил эксперт.