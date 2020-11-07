Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона

Праймиещё 4
2 часа назад
Номер вашего мобильного телефона, попав в руки мошенников, может быть использован против вас: зная его, можно получить немало дополнительных сведений, которые вы, возможно, не хотели бы сообщать. Для этого вовсе не заниматься "пробиванием" номера через находящиеся в публичном доступе базы данных, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Назван способ найти человека по номеру телефона
Фото: Pixabay License/PexelsPixabay License/Pexels
"Мошенникам о нас расскажут наши страницы в соцсетях. Во-первых, существует поиск по номеру телефона. Во-вторых, даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу", — объясняет эксперт.
Если информация на ней не закрыта от посторонних, злоумышленники могут использовать ее в своих интересах посредством методов социальной инженерии, предупредил он.
"Также не стоит забывать о мошенничествах с перевыпуском сим-карт, когда, зная паспортные данные жертвы, злоумышленники по доверенности изготавливают в салоне связи новую сим-карту и получают доступ к основному номеру человека. А к нему, как правило, привязаны все основные аккаунты и мобильный банк", — предостерегает Куканов.
Чтобы не пополнить ряды жертв мошенников, он советует пользоваться отдельными номерами телефона для разных задач. Основные — например, банковские приложения – должны быть привязаны к одному, а прочие аккаунты к другому номеру.
"Не оставляйте основной телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными. Скрывайте аватарку в мессенджерах (например, в WhatsApp) от тех лиц, которые не являются вашими контактами, и запретите поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей", — заключил эксперт.
Наука и техника,Гаджеты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители