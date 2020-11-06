В Сахаре нашли сотни миллионов деревьев

Специалисты также напомнили, что менее чем за 100 лет площадь пустыни увеличилась на десять процентов.

Ученые Копенгагенского университета и исследователи НАСА обнаружили более 1,8 миллиарда отдельно стоящих деревьев и кустарников в самой пустыне Сахара и прилегающей к ней засушливой области Сахель.

Для специалистов это стало настоящим открытием из-за того, что уже давно существует стойкое мнение, что пустыня практически лишена растительности. Это ранее подтверждалось и многочисленными снимками из космоса, передает «Российская газета».

Теперь с помощью искусственного интеллекта удалось обнаружить миллионы деревьев в пустыне. На изучение уже сделанных фотографий компьютерной модели потребовалось всего несколько часов.

По словам ученых, эти новые знания о деревьях в пустыне позволят точнее составлять климатические модели. Кроме того, это важно для понимания биоразнообразия и экосистем, а также для людей, живущих в этих районах.

Специалисты напомнили, что менее чем за 100 лет площадь Сахары увеличилась на десять процентов. Причиной ученые называют изменения климата.