Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ученые нашли сотни миллионов деревьев в пустыне Сахара 

ТК «Звезда» 12 минут назад
В Сахаре нашли сотни миллионов деревьев
Фото: Greg Montani, Pixabay
Специалисты также напомнили, что менее чем за 100 лет площадь пустыни увеличилась на десять процентов.
Ученые Копенгагенского университета и исследователи НАСА обнаружили более 1,8 миллиарда отдельно стоящих деревьев и кустарников в самой пустыне Сахара и прилегающей к ней засушливой области Сахель.
Для специалистов это стало настоящим открытием из-за того, что уже давно существует стойкое мнение, что пустыня практически лишена растительности. Это ранее подтверждалось и многочисленными снимками из космоса, передает «Российская газета».
Теперь с помощью искусственного интеллекта удалось обнаружить миллионы деревьев в пустыне. На изучение уже сделанных фотографий компьютерной модели потребовалось всего несколько часов.
По словам ученых, эти новые знания о деревьях в пустыне позволят точнее составлять климатические модели. Кроме того, это важно для понимания биоразнообразия и экосистем, а также для людей, живущих в этих районах.
Специалисты напомнили, что менее чем за 100 лет площадь Сахары увеличилась на десять процентов. Причиной ученые называют изменения климата.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили воду с Марса в упавшем в Сахаре метеорите. Уникальный артефакт был частью небесной скалы, которая распалась при входе в атмосферу Земли.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
ТК «Звезда»: последние новости
Ковидные пальцы: ученые назвали новые кожные симптомы COVID-19 Ковидные пальцы: ученые назвали новые кожные симптомы COVID-19 Ученые выявили новое смертельное заболевание у мужчин Ученые выявили новое смертельное заболевание у мужчин «Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19 «Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19
Комментарии
Наука и техника , NASA , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение