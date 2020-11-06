Момент падения метеорита на Кубани попал на видео 

Краснодарском крае упал метеорит. Падение космического объекта снял на камеру житель поселка Кубань. Ролик размещен на странице «Типичный Кропоткин» в Instagram. Подписчикам мужчина сообщил, что метеорит был «размером с футбольный мяч», он упал в районе Казанской горы.

В конце сентября метеороид пролетел над Германией и Нидерландами и вернулся опять в космос. Он прошел в 90 километрах над поверхностью, погрузившись в атмосферу Земли на 19 секунд. Ученые установили, что после «посещения» нашей планеты космический «гость» долетел до орбиты Юпитера.