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Момент падения метеорита на Кубани попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Краснодарском крае упал метеорит. Падение космического объекта снял на камеру житель поселка Кубань. Ролик размещен на странице «Типичный Кропоткин» в Instagram. Подписчикам мужчина сообщил, что метеорит был «размером с футбольный мяч», он упал в районе Казанской горы.
В конце сентября метеороид пролетел над Германией и Нидерландами и вернулся опять в космос. Он прошел в 90 километрах над поверхностью, погрузившись в атмосферу Земли на 19 секунд. Ученые установили, что после «посещения» нашей планеты космический «гость» долетел до орбиты Юпитера.
Наука и техника , Видео
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