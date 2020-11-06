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На Кубани сняли на видео падение метеорита 

Lenta.ru 1 час назад
Житель Краснодарского края снял на видео падающий метеорит. Запись опубликована на странице «Типичный Кропоткин» в Instagram.
На кадрах видно светящийся шар, пересекающий небо, и несколько ярких вспышек. «Весь полет, конечно, заснять не успел, слишком неожиданно это было», — подписал автор, отметив, что объект был «размером с футбольный мяч».
Мужчина указал, что видео было снято в поселке Кубань, а сам метеорит упал в районе Казанской горы. Подписчики в комментариях отметили, что тоже видели явление, но не успели его запечатлеть.
Эксперт телеканала «Кубань 24» подтвердил, что объект на записи является болидом — космическим телом, которому удалось вторгнуться в атмосферу Земли. Специалист добавил, что подобные явления происходят довольно редко.
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Наука и техника , Видео , Краснодарский Край
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