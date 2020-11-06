Роскосмос запросил у властей 1,5 триллиона рублей

Коллегия Военно-промышленной комиссии — постоянно действующий орган при ВПК. Коллегия координирует деятельность органов власти по вопросам реализации государственных программ в области обороны, науки и техники. В частности, проводит оценку и контролирует согласование с различными органами исполнительной власти космических программ перед тем, как их утвердит правительство.

"Полтора триллиона (запросили — ред.) на проект "Сфера", — сказал Иванов.

Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетий период с 2016 по 2025 годы на момент утверждения, то есть еще до секвестра.

Ранее объем финансирования программы "Сфера" официально не озвучивался.

В основном проект будет создаваться за бюджетные деньги. Однако частные инвестиции составят 350 миллиардов рублей, заявил ранее директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" "Роскосмоса" Сергей Прохоров

Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Планируется, что в ее состав войдут 542 космических аппарата. Развертывание группировок ожидается с 2024 по 2028 годы. По подсчетам "Роскосмоса", только одних ракет для запуска всех спутников понадобится почти 150 штук, изготовление которых будет стоить свыше 300 миллиарда рублей.

"Сфера" призвана стать конкурентом зарубежным системам из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле.