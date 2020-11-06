Ещё
Далее:
Читайте также:
Советские фильмы: лучшее из СССР
Советские фильмы: лучшее из СССР Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Роскосмос запросил на 1,5 триллиона рублей на спутниковую систему «Сфера» 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Роскосмос запросил у властей 1,5 триллиона рублей
Фото: РИА Новости
Госкорпорация "Роскосмос" запросила у правительства 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" — российского ответа американской спутниковой системе Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.
Коллегия Военно-промышленной комиссии — постоянно действующий орган при ВПК. Коллегия координирует деятельность органов власти по вопросам реализации государственных программ в области обороны, науки и техники. В частности, проводит оценку и контролирует согласование с различными органами исполнительной власти космических программ перед тем, как их утвердит правительство.

"Полтора триллиона (запросили — ред.) на проект "Сфера", — сказал Иванов.

Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетий период с 2016 по 2025 годы на момент утверждения, то есть еще до секвестра.
Ранее объем финансирования программы "Сфера" официально не озвучивался.
В основном проект будет создаваться за бюджетные деньги. Однако частные инвестиции составят 350 миллиардов рублей, заявил ранее директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" "Роскосмоса" Сергей Прохоров.
Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Планируется, что в ее состав войдут 542 космических аппарата. Развертывание группировок ожидается с 2024 по 2028 годы. По подсчетам "Роскосмоса", только одних ракет для запуска всех спутников понадобится почти 150 штук, изготовление которых будет стоить свыше 300 миллиарда рублей.
"Сфера" призвана стать конкурентом зарубежным системам из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Прайм: последние новости
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса Нарколог объяснил, как алкоголь влияет на коронавирус Нарколог объяснил, как алкоголь влияет на коронавирус МТС запустила дистанционное подключение виртуальных SIM-карт МТС запустила дистанционное подключение виртуальных SIM-карт
Комментарии
Наука и техника , Наука , Александр Иванов , Владимир Путин , Сергей Прохоров , Роскосмос , Военно-промышленная комиссия , OneWeb , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение