«Дочь до сих пор в состоянии шока» 

Турции, Социальные сети и видеоплатформы стали современным окном в мир. Многие страны задумываются, так ли прозрачно это окно и способно ли оно защитить подрастающее поколение от вала деструктивной информации, которая льется на него с экрана монитора. Меры по защите населения от деструктивной информации в сети прорабатываются в США , Германии, Австрии России и других государствах. Однако дальше всех продвинулась Великобритания , готовящаяся принять первые в мире законы, которые, как планируется, защитят несовершеннолетних и сделают британский интернет самым безопасным в мире. Как Соединенное Королевство намерено это сделать и что для создания безопасной среды в интернете делают в России — в материале «Ленты.ру»

«Мне кажется, что будущее поколение сильно удивится, узнав, что мы даже не попытались защитить детей в сети», — именно так объяснила глава ICO Великобритании Элизабет Денхэм появление в январе 2020 года нового законопроекта , разработанного специально для защиты несовершеннолетних от деструктивного контента в интернете.

Британия озаботилась этой проблемой не случайно. Соединенное Королевство занимает второе после США место в мире по потреблению порнографии, и вопрос защиты детей от порно в глобальной сети с каждым новым годом становится для государства все актуальнее.

Более того, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, за последние 20 лет в стране увеличилось число подростков, проходящих принудительное лечение после попытки суицида. Только к 2018 году это число выросло с 7 до 13,5 тысячи человек.

Подростковый суицид является проблемой для Великобритании. За десять лет, начиная с 2007 года, его число увеличилось почти в два раза. Власти частично связывают рост с опасным контентом, с которым дети сталкиваются в сети. Особенно остро этот вопрос встал после громкого самоубийства 14-летней Молли Рассел в 2017 году. Отец девочки уверен, что вина за желание дочери совершить самоубийство лежит на сервисах Instagram и Pinterest. Перед смертью Молли просматривала множество видеороликов, связанных с самоубийствами. «Instagram помог убить мою дочь», — заявил отец, отметив, что во всем виноваты алгоритмы платформы, позволяющие несовершеннолетним знакомиться с вредоносным контентом. В ответ на это администрация Instagram представила новый инструмент sensitivity screens, скрывающий публикации с изображениями самоповреждений и самоубийств, призвала пользователей оперативно жаловаться на пропагандирующий суицид контент, ввела ограничение на его поиск, а также запрет на публикацию тематических графических изображений. Если сегодня в Instagram ввести запрос по хештегу #suicide, то миллионы постов будут недоступны для просмотра. Вместо этого соцсеть предложит ищущему перейти на специальную страницу , где администрация Instagram разместила советы для людей «со сложным периодом в жизни». Так, задумавшему условный суицид пользователю предлагается поговорить с другом или волонтером по телефону доверия, а также ознакомиться с советами, которые, по словам администрации, помогли другим людям.

Однако алгоритмы соцсетей далеко не всегда справляются с определением противоправного или вредоносного контента. Осенью этого года в социальных сетях завирусилось видео, на котором мужчина сводит счеты с жизнью. Шокирующие кадры впервые появились на стриминговом сервисе Facebook Live, а уже оттуда перекочевали в Instagram и TikTok, где ролик собрал множество просмотров и даже занял место в разделе «рекомендованные». Стремительное распространение видео в соцсетях вызвало гнев родителей, дети которых были, мягко говоря, шокированы увиденным. Некоторым даже понадобилась психологическая помощь. «Я слышала о троллинге и всяких гадких вещах, но это просто хуже всего. Я позвонила в полицию, но они напомнили мне, что это не их работа — следить за интернетом. Дочь была в шоке, она все еще в состоянии шока, и это состояние может сохраниться в течение нескольких месяцев», — делилась жительница Великобритании с «Би-би-си»

При всем своем могуществе и финансовом благополучии крупнейшие IT-компании мира с трудом справляются с модерацией контента и далеко не всегда готовы нести ответственность за нанесенный пользователям вред. Власти некоторых стран, в то числе Британии, считают, что вежливых извинений со стороны владельцев площадок и очередных обновлений системы после подобных страшных инцидентов уже недостаточно. Именно поэтому Денхэм надеется, что уже к осени 2021 года законопроект пройдет британский парламент и вступит в силу, обязав медиа-компании соблюдать 15 стандартов, призванных защищать детей в глобальной сети.

Так, все онлайн-компании в Британии будут должны по умолчанию устанавливать высокий уровень защиты личных данных несовершеннолетних пользователей, а также обрубить подросткам все возможности ослаблять настройки приватности в личном профиле. Кроме того, медиа-компаниям придется по умолчанию отключать и функционал, позволяющий делиться местоположением юных пользователей. «Законопроект наконец-то заставит медиа-компании серьезно отнестись к деструктивной информации в сети. Они понесут большие потери, если не сделают этого», — предупредил глава отдела по безопасности детей в интернете Энди Берроуз, намекая на санкции в виде штрафов и блокировок медиа-платформ на территории страны.

Впервые в истории IT-компании будут обязаны не только удалять весь противоправный контент, но и самостоятельно модерировать свои платформы на предмет членовредительства, сексуального насилия и пропаганды суицида. «Самое важное, чтобы все эти меры применялись целенаправленно и пропорционально», — подчеркнул он.

По словам Денхэм, в скором будущем защитить британского ребенка от деструктивного контента в сети будет так же «просто, как пристегнуть ремнем безопасности». Глава ICO уверяет, что новые меры получили широкую поддержку со стороны множества онлайн-фирм, даже несмотря на то, что некоторые представители игровой индустрии выразили беспокойство по поводу негативных изменений их устоявшейся бизнес-модели.

В популярной во всем мире соцсети Facebook заявили, что приветствуют «высказанные соображения» правительства Британии, добавив, что для них безопасность несовершеннолетних пользователей играет ключевую роль. «Мы потратили больше десяти лет на внедрение новых функций и инструментов, позволяющих получить безопасный и положительный опыт работы с нашими платформами», — добавили в компании. И действительно — корпорация усилила настройки конфиденциальности в директе Instagram (соцсеть также принадлежит компании Facebook — прим. «Ленты.ру»).

Компания Марка Цукерберга всячески подчеркивает, что стремится сотрудничать с правительством и технологической отраслью по вопросу борьбы с вредным контентом. Однако подобного диалога с Россией пока не получается. Эксперты и законодатели отмечают, что принудить Facebook к чему-либо в России практически невозможно, поскольку у интернет-гиганта нет местного представительства. Это касается не только Facebook, но и Twitter, Google и других крупнейших мировых интернет-игроков: у них нет ни юридического, ни физического представительства на территории России. В случае нарушений с их стороны приставы даже не могут обратить взыскание на имущество, потому что в России у них его нет.

Зарубежным площадкам нипочем и штрафы, и судебные решения. Предлагаемый уровень модерации они считают достаточным, а привлечь их за распространение насильственного контента для России крайне проблематично. В то же время российские подростки без труда могут найти в сети экстремистские материалы, во всех подробностях узнать тонкости изготовления наркотиков и столкнуться с массой фейковых новостей.

«А все мы прекрасно понимаем, что с помощью фейковой информации и провокаций можно легко манипулировать общественным мнением и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в той или иной стране», — говорил в разговоре с «Лентой.ру» политолог и член Общественной палаты Никита Данюк.

Данюк и другие общественники выступают за создание безопасной онлайн-среды, которая должна контролироваться соответствующим законом. Он должен защитить не только детей, но и взрослых, а также заставить иностранные корпорации отвечать перед российским законодательством.

Сейчас же на YouTube можно обнаружить тысячи часов жесткого и противоправного контента, просто введя нехитрый запрос «жесткие драки», «унижения» или «наркотики». Оградить российских пользователей от информации, которая способна вредить психике, призван законопроект, который в октябре прошел первое чтение в Госдуме . Законотворцы предлагают штрафовать на 15 миллионов рублей владельцев сайтов, которые отказались удалять запрещенную информацию (включая экстремистские материалы и детскую порнографию) и сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков.

Помимо борьбы с опасным контентом Россия пытается повышать цифровые компетенции пользователей, чтобы им было легче ориентироваться в интернете. К примеру, в этом году сразу в десяти регионах России прошла акция «Месяц безопасного интернета», участникам которой разъясняли, как стоит и не стоит вести себя на просторах глобальной сети, а также давали советы, как грамотно говорить с детьми о поджидающих их в интернете угрозах и рисках. Подобную работу ведет и Региональный общественный центр интернет-технологий, который ежегодно проводит «цифровой диктант» — акцию, благодаря которой можно не только узнать свой уровень владения технологиями, но и получить рекомендации, как совершенствовать свои навыки. В последней такой акции приняло участие 330 тысяч человек.

Государство также стремится замещать деструктивный контент в сети позитивным. За это отвечает Институт развития интернета , который проводит конкурсы на создание социально-значимого контента. В начале ноября в ИРИ начался очередной прием заявок. В этот раз институт отказался от фиксированных сроков и начал принимать заявки на постоянной основе. «Мы рассчитываем, что это позволит нам поддержать больше проектов и будет способствовать повышению их проработанности, так как у наших участников появится больше времени на подготовку всех необходимых документов», — говорит генеральный директор ИРИ Антон Ключкин.

Среди уже реализованных проектов — первый Instagram-сериал «Исчезающие истории», посвященный 75-летию Победы, сериал «НАЙДЕН_ЖИВ» с Артуром Смольяниновым на тему волонтерства и множество других российских проектов, которые содержат добрый посыл или мотивацию к благим делам.

С 2021 года институт возьмется за долгосрочные проекты и займется софинансированием. «Это позволит поддержать хорошие проекты, которым не хватает средств на реализацию», — говорит руководитель организации Антон Ключкин.