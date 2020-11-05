Популярный iPhone рекордно подешевел 

Стоимость iPhone Xr снизилась до рекордно низкой отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на интернет-магазины ретейлеров.

Стоимость представленного в 2018 году смартфона с накопителем на 64 гигабайта снизилась до 43-44 тысяч рублей. Журналисты уточнили, что речь идет об iPhone, реализуемых в официальной рознице — в магазинах и на сайтах партнеров Apple в России. При этом авторы заметили, что удешевление популярного гаджета произошло на фоне обесценивания рубля.

По данным каталога издания, в неофициальной рознице Xr стал еще дешевле — от 41 тысячи рублей. Указанная модель появилась в продаже в конце 2018 года, базовая версия аппарата была оценена в 65 тысяч рублей. Смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-дисплей, чип Apple A12 Bionic, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей.