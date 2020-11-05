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Астероид размером с Останкинскую башню приблизится к Земле 29 ноября 

Говорит Москва 37 минут назад
Астероид размером с башню летит к Земле
Фото: Zuma\TASS
Астероид размером с Останкинскую башню приблизится к Земле 29 ноября. Диаметр объекта составляет 510 метров, свидетельствуют данные Центра исследования околоземных объектов NASA.
При этом астероид промчится мимо нашей планеты на расстоянии 4,3 млн км со скоростью 25 км/c. В следующий раз он приблизится к Земле в феврале 2024 года.
Потенциально опасным считается объект, проходящий на расстоянии менее радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км.
Примечательно, что в южных регионах европейской части России астероид будет виден во второй половине ночи в большие любительские телескопы.
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Наука и техника , NASA
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