Найдена неуязвимая для COVID-19 часть тела

Специалисты из США в целях эксперимента подвергли роговицы глаз воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и простого герпеса HSV-1.

Роговица глаза является поверхностью, на которой COVID-19 не может размножаться. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе после ряда исследований.

Эксперименты были проведены с роговицами 25 человек-доноров, а также роговицами мышей. Ученые подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и простого герпеса HSV-1. В итоге выяснилось, что вирусы Зика и герпеса могут воспроизводиться на роговице, чего не скажешь о коронавирусе: он, как оказалось, на это не способен.

Как пишет журнал Cell Reports, на данный момент специалисты не могут объяснить, что именно обусловливает различия между этими болезнями и чем вызвана устойчивость роговицы именно к COVID-19. Исследователи также обратились к медработникам с призывом не отказываться от использования защитных очков при работе с пациентами, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, пока окончательно не будет установлено, что она не может попасть в человеческий организм через глаза.