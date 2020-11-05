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Ученые нашли неуязвимую для COVID-19 часть тела 

ТК «Звезда» и ещё 6 26 минут назад
Найдена неуязвимая для COVID-19 часть тела
Фото: pixabay
Специалисты из США в целях эксперимента подвергли роговицы глаз воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и простого герпеса HSV-1.
Роговица глаза является поверхностью, на которой COVID-19 не может размножаться. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе после ряда исследований.
Эксперименты были проведены с роговицами 25 человек-доноров, а также роговицами мышей. Ученые подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и простого герпеса HSV-1. В итоге выяснилось, что вирусы Зика и герпеса могут воспроизводиться на роговице, чего не скажешь о коронавирусе: он, как оказалось, на это не способен.
Как пишет журнал Cell Reports, на данный момент специалисты не могут объяснить, что именно обусловливает различия между этими болезнями и чем вызвана устойчивость роговицы именно к COVID-19. Исследователи также обратились к медработникам с призывом не отказываться от использования защитных очков при работе с пациентами, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, пока окончательно не будет установлено, что она не может попасть в человеческий организм через глаза.
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Наука и техника
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