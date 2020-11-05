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Трещина в корпусе МКС оказалась толщиной с волос 

Популярная механика и ещё 2 18 минут назад
Трещина в корпусе МКС оказалась толщиной с волос
Фото: Pixabay
По словам Владимира Соловьёва, специалисты ЦНИИмаш и Центра Хруничева всё ещё выясняют причину появления трещины и вырабатывают технологию её устранения.
Злополучная трещина в корпусе МКС продолжает будоражить умы специалистов, но её природа до сих пор не выясненаКак рассказал руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьёв в интервью журналу «Русский космос», толщина трещины в переходной камере модуля «Звезда» примерно равна толщине волоса. По его словам, специалисты ЦНИИмаш и Центра Хруничева до сих пор выясняют причину появления трещины и вырабатывают технологию её полного устранения.

«В декабре мы, возможно, доставим на МКС азот и средства для окончательной герметизации», — отметил Соловьёв.

«Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами», — рассказал руководитель полёта российского сегмента МКС. Азот обычно доставляется на станцию на грузовых транспортных кораблях «Прогресс». Запуск «Прогресса МС-16» был намечен на декабрь, однако в октябре в «Роскосмосе» вдруг сообщили, что его решено перенести на 2021 год из-за необходимости неких дополнительных проверок.
Напомним, в августе сообщалось, что российско-американский экипаж МКС ведёт работу по поиску места утечки воздуха. 15 октября экипаж МКС доложил в ЦУП, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 сантиметра.
Космонавт Сергей Рыжиков предположил, что трещина могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Он предложил во время запланированного на 18 ноября выхода в космос по российской программе обследовать место удара снаружи модуля. В «Роскосмосе» такие выводы о появлении трещины, впрочем, посчитали преждевременными, но никаких собственных версий взамен не выдвинули.
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Наука и техника , Анатолий Иванишин , Владимир Соловьев , Сергей Рыжиков , ЦУП , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , ЦНИИМАШ , Москва
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