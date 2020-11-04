Воздух с МКС утекает через трещину толщиной с волос 

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Толщина трещины в переходной камере модуля "Звезда" равна примерно толщине волоса, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев . Его слова передает ТАСС.

"Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами", — рассказал Соловьев.

По словам руководителя полета, сейчас специалисты ЦНИИмаш Центра Хруничева выясняют причину образования трещины и вырабатывают технологию ее полного устранения. В декабре на МКС планируется доставить азот для пополнения атмосферы и средства для окончательной герметизации. Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.