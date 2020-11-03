НАСА связалось с покинувшим Солнечную систему Voyager 2 

НАСА. Антенна дальней космической связи Deep Space Station 43 (DSS43) заработала, что позволило связаться с космическим аппаратом Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшим гелиосферу (для Солнца — магнитный аналог атмосферы планеты), сообщает

Как напоминает американское космическое агентство , связаться с Voyager 2 не удавалось с марта текущего года, пока DSS43 находилась на ремонте. НАСА, в частности, отмечает, что один из радиопередатчиков, использовавшийся для связи с космическим аппаратом, не заменялся более 47 лет.

В январе НАСА сообщило , что Voyager 2 не выполнил штатный маневр и израсходовал слишком много энергии.

Voyager 2 стал первой станцией, пролетевшей мимо сразу четырех планет-гигантов Солнечной системы, что позволило открыть 3 новых спутника Юпитера, 4 — Сатурна, 11 — Урана, и 6 — Нептуна. До сих пор ни один космический аппарат не пролетал так близко к последним двум планетам. Также Voyager 2 стал второй станцией, покинувшей Солнечную систему. Первой это сделала в августе 2012 года миссия Voyager 1.

Как показывают оценки, Voyager 2 через 40 тысяч лет пролетит на расстоянии 1,7 светового года мимо тусклого красного карлика Ross 248, находящегося на удалении 10,3 светового года от Земли в созвездии Андромеды.

Границы Солнечной системы определяются двумя способами: гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет) и сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года.