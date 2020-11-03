В ВОЗ назвали единственный способ диагностики COVID-19

Грипп и коронавирусная инфекция COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь одинаковые симптомы, заявила руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн.

Она обратила внимание, что единственным способом постановки верного диагноза является лабораторное тестирование.

«Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории», — цитирует Моэн ТАСС.

Эксперт отметила, что у коронавирусной инфекции имеются уникальные симптомы, такие как потеря обоняния и вкуса.

«Если есть такие симптомы, то выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп», — заявила она.

При этом Моэн предостерегла от самостоятельной постановки диагноза.

Она напомнила, что заболевшим следует смотреть на симптомы. Если они слабые, можно оставаться дома. Если появляется затруднение дыхания и высокая температура, необходимо обратиться к врачу. Людям с ослабленным здоровьем и беременным она посоветовала обращаться к врачу даже при отсутствии серьезных симптомов.