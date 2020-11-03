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В ВОЗ назвали единственный способ диагностики коронавируса 

Вероника Полынина 26 минут назад
В ВОЗ назвали единственный способ диагностики COVID-19
Фото: ТАСС
Грипп и коронавирусная инфекция COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь одинаковые симптомы, заявила руководитель группы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн.
Она обратила внимание, что единственным способом постановки верного диагноза является лабораторное тестирование.

«Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории», — цитирует Моэн ТАСС.

Эксперт отметила, что у коронавирусной инфекции имеются уникальные симптомы, такие как потеря обоняния и вкуса.
«Если есть такие симптомы, то выше вероятность, что это COVID-19, а не грипп», — заявила она.
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При этом Моэн предостерегла от самостоятельной постановки диагноза.
Она напомнила, что заболевшим следует смотреть на симптомы. Если они слабые, можно оставаться дома. Если появляется затруднение дыхания и высокая температура, необходимо обратиться к врачу. Людям с ослабленным здоровьем и беременным она посоветовала обращаться к врачу даже при отсутствии серьезных симптомов.
Как сообщал «Рамблер», ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что страны северного полушария Земли находятся на пороге критического этапа пандемии. По ее словам, следующие несколько месяцев будут особенно сложными.
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Наука и техника , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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