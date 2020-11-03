Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ученые описали основные проявления легкой формы коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Описаны проявления легкой формы коронавируса
Фото: Anton Vaganov / Reuters
Австрийские ученые описали основные проявления легкой формы коронавируса. Свое исследование специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета опубликовали в журнале Allergy.
Согласно информации экспертов, проявления вируса можно разделить на следующие семь групп: симптомы «гриппа», симптомы «простуды», боль в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, проблемы с дыханием, диарея и тошнота, а также потеря обоняния и вкуса.
Исследователи считают, что подобное разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания. Они также обнаружили ряд биомаркеров, которые должны помочь при создании вакцины и мониторинге вируса.
Ранее ученые Мичиганского университета объяснили, почему коронавирусная инфекция вызывает образование сгустков крови, приводящих к тяжелым последствиям для пациентов. Оказалось, что COVID-19 может спровоцировать появление аутоиммунных тел, которые циркулируют в крови, атакуют клетки и вызывают образование тромбов в артериях, венах и микроскопических сосудах. Тромбы могут привести к инсультам, а также ограничить кровоток, снижая доступ кислорода к клеткам.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Последние новости
В суде впервые обнародовали показания обвиняемого по делу MH17 В суде впервые обнародовали показания обвиняемого по делу MH17 Азербайджан показал уничтожение армянских Т-72 в Карабахе Азербайджан показал уничтожение армянских Т-72 в Карабахе После теракта в Австрии задержали выходцев с Северного Кавказа После теракта в Австрии задержали выходцев с Северного Кавказа
Комментарии 3
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение