Описаны проявления легкой формы коронавируса

Австрийские ученые описали основные проявления легкой формы коронавируса. Свое исследование специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета опубликовали в журнале Allergy.

Согласно информации экспертов, проявления вируса можно разделить на следующие семь групп: симптомы «гриппа», симптомы «простуды», боль в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, проблемы с дыханием, диарея и тошнота, а также потеря обоняния и вкуса.

Исследователи считают, что подобное разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания. Они также обнаружили ряд биомаркеров, которые должны помочь при создании вакцины и мониторинге вируса.