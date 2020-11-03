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Рудник самых редких алмазов в мире исчерпал свои запасы

Реальный мир космосаиещё 1
50 минут назад
Бриллианты сводят с ума абсолютно всех. Особенно своей ценой. И кажется, закрытие одной из самых важных шахт мира точно доведет безумный ценник до предела.
Рудник самых редких алмазов в мире исчерпал запасы
Фото: Популярная механикаПопулярная механика
Обычно алмазы находят прозрачными, розовыми они становятся из-за экстремального тепла и давления во время их формирования. Впервые эти драгоценные камни обнаружили в Индии, а затем и в Бразилии, России, Южной Африке, Танзании, Канаде и Австралии.
Компания Rio Tinto Group, которой принадлежал Аргайл, закрыла рудник после почти четырех десятилетий. Он был обнаружен в 1979 году, англо-австралийская фирма начала добычу на этом месте четыре года спустя. С тех пор на руднике было найдено более 865 миллионов карат необработанных алмазов.
Сейчас компания начала подготовку к закрытию шахты. Rio Tinto Group ожидает, что усилия по выводу из эксплуатации и демонтажу объекта займут около пяти лет.
«Начинается новая глава. Мы запустили процесс закрытия рудника Аргайл и восстановления земли», — сказал управляющий шахтой Эндрю Уилсон.
За последние два десятилетия стоимость розовых бриллиантов выросла на 500%, об этом заявила Шинейд Кауфман из Rio Tinto Group в интервью агентству ABC. Закрытие рудника, вероятно, подтолкнет рост цен на алмазы. По нынешним расценкам драгоценные камни могут стоить до 3 миллионов долларов за карат.
Наука и техника,Эндрю Уилсон,телеканал АВС,Россия,Танзания, Объединенная Республика,Бразилия,Австралия,Канада,Южная Африка,Индия,
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