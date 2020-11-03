Рудник самых редких алмазов в мире исчерпал запасы

Бриллианты сводят с ума абсолютно всех. Особенно своей ценой. И кажется, закрытие одной из самых важных шахт мира точно доведет безумный ценник до предела.

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России, Южной Африке, Танзании, Канаде и Австралии. Обычно алмазы находят прозрачными, розовыми они становятся из-за экстремального тепла и давления во время их формирования. Впервые эти драгоценные камни обнаружили в Индии , а затем и в Бразилии

Компания Rio Tinto Group, которой принадлежал Аргайл, закрыла рудник после почти четырех десятилетий. Он был обнаружен в 1979 году, англо-австралийская фирма начала добычу на этом месте четыре года спустя. С тех пор на руднике было найдено более 865 миллионов карат необработанных алмазов.

Сейчас компания начала подготовку к закрытию шахты. Rio Tinto Group ожидает, что усилия по выводу из эксплуатации и демонтажу объекта займут около пяти лет.

«Начинается новая глава. Мы запустили процесс закрытия рудника Аргайл и восстановления земли», — сказал управляющий шахтой Эндрю Уилсон.