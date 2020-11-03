Решена загадка необычного мозга у осьминогов

Ученые Института науки и технологий Окинавы решили загадку, каким образом осьминогу удается контролировать восемь конечностей, которые, как считалось ранее, способны действовать автономно и обладают собственными «мозгами».

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Оказалось, что головной мозг животного получает информацию от щупалец и способен управлять ими для решения определенных задач. Статья исследователей опубликована в журнале Current Biology, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Необычная нервная система осьминогов состоит из 500 миллионов нейронов, две трети которых содержатся не в головном мозге, а в теле и конечностях. Согласно исследованиям, щупальца используют множество рефлекторных петлей, которые позволяют им действовать независимо от мозга, что особенно заметно, когда конечность по какой-то причине отрывается от тела и больше не получает сигналов от центральной нервной системы. Из-за этих свойств осьминога иногда называют существом с девятью мозгами.

Однако в новой работе результаты экспериментов показали, что щупальца не являются полностью независимыми от мозга, и осьминога вернее рассматривать как организм с одним «мозгом» и умными конечностями. Так, осьминог, который просовывает щупальце в Y-образный лабиринт с двумя ответвлениями (левым и правым), способен понять, в каком из ответвлений находится еда, даже если не видит ни пищу, ни само щупальце. При этом животное способно к обучению, то есть в следующий раз оно с большей вероятностью просунет конечность в то место, где раньше была еда. Таким образом, между периферической и центральной нервной системой происходит обмен информацией.

Осьминоги также не прощупывали внутреннюю поверхность лабиринта, а быстро протягивали конечность в одно из ответвлений. Это значит, что щупальце способно передавать в мозг проприоцептивную информацию, то есть дает головному мозгу понимание, где находится конечность, и как она движется. Однако в другом эксперименте, где одна из труб была шершавой, а другая гладкой (от внутренней текстуры зависело, где лежит еда), осьминоги прибегали к медленному ощупыванию стенок лабиринта, после чего правильно угадывали местонахождение награды. Это говорит о том, что конечности передают и тактильную информацию.