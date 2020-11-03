«И еще кое-что»: Apple объявила о новой презентации

Компания Apple анонсировала уже третью по счету осеннюю презентацию новых устройств - мероприятие состоится 10 ноября в 21:00 мск. Что на этот раз планирует показать миру "яблочный" бренд - в материале "Газеты.Ru".

Фото: Reuters Reuters

Компания Apple объявила дату еще одной осенней презентации, сообщает портал The Verge. Уже третье по счету мероприятие за сезон состоится 10 ноября. На этот раз слоганом презентации стала фраза «И еще кое-что» — именно такую формулировку часто использовал сооснователь Apple Стив Джобс перед важными продуктовыми анонсами компании.

Учитывая, что первый Apple Event был посвящен смарт-часам и планшетам, а второй — новой линейке iPhone, остается не так много вариантов насчет того, что нового могли приготовить купертиновцы.

Ожидается, что уже на следующей неделе будут представлены новые ноутбуки Mac, внутри которых будут установлены собственные процессоры компании Apple Silicon.

Начиная с 2005 года Apple использовала чипы компании Intel , но теперь решила больше не зависеть от бывшего партнера.

На то, что 10 ноября будут представлены новые ноутбуки, намекает и сама Apple. Секрет спрятан в AR-версии логотипа компании из приглашения — символ компании «открывается» и «закрывается» как крышка ноутбука.

По информации Bloomberg, Apple готовит три новых ноутбука — новые MacBook Pro с диагоналями в 13 и 16 дюймов, а также новый 13-дюймовый MacBook Air. Две более компактные модели производит давний партнер компании Foxconn, а выпуском более крупного MacBook Pro — Quanta Computer Inc. При этом кроме смены процессора никаких значимых изменений в новых моделях не ожидается, сообщают источники.

О том, что Apple откажется от процессоров Intel, стало известно летом 2020 года — во время конференции разработчиков WWDC.

Купертиновцы перешли на «интеловские» чипы в 2005 году — тогда Стив Джобс заявил о том, что компания отказывается от чипов PowerPC в пользу компании-конкурента. Устройства на базе этих процессоров появились в продаже уже на следующий год.

«Мы считаем, что технологии Intel помогут нам создать лучшие персональные компьютеры следующих десяти лет», — сообщил тогда Джобс. Сооснователь Apple фактически предсказал будущий выпуск собственных чипов компанией, ошибившись всего на пять лет.

Как отмечают аналитики, переход на собственные процессоры несет в себе ряд плюсов для компании.

Прежде всего, купертиновцам не придется ждать, пока у Intel выйдет чип нового поколения — они будут контролировать сроки производства самостоятельно. Кроме того, собственные чипы будут выделять Apple на фоне конкурентов в лице HP, Dell, Samsung, Microsoft и других компаний, каждая из которых пользуется процессорами Intel. Если же новые чипы будут по характеристикам превосходить «интеловские», то это поможет Apple переманить часть потребителей, предложив им более мощные устройства.