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Названы самые популярные браузеры 

Lenta.ru 46 минут назад
Названы самые популярные браузеры
Фото: globallookpress.com
Миллионы пользователей компьютеров до сих пор используют устаревший Internet Explorer. Об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на исследование агентства NetMarketShare.
По данным агентства за октябрь, доля встроенного в Windows браузера составила 5,57 процента. По оценке издания, устаревшей программой до сих пор пользуются миллионы владельцев персональных компьютеров. При этом доля нового браузера Microsoft — Edge — впервые превысила 10 процентов, составив 10,22 процента. В сентября доля приложения составляла 8,84 процента от всего рынка. Ниже расположились продукты конкурентов — Firefox и Safari получили по 7,22 и 3,4 процента соответственно.
Самым популярным браузером на рынке аналитики назвали Chrome. На поддерживаемый компанией Google продукт пришлось 69,25 процента пользователей. Также в топ-10 попали браузеры Opera и Yandex, которые получили доли чуть больше одного процента и чуть меньше одного процента соответственно.
Ранее специалисты Microsoft приняли меры, чтобы перевести пользователей Internet Explorer на браузер Edge. В частности, инженеры добавили в устаревший браузер файл, который блокирует посещение многих сайтов. Летом Microsoft объявила, что прекращает поддержку устаревшего браузера в августе 2021 года.
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Наука и техника , Microsoft , Яндекс , Google
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