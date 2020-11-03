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Xiaomi задумалась об отказе от Android 

Ferra.ru 3 часа назад
Xiaomi задумалась об отказе от Android
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о достаточно радикальном опросе, устроенном Xiaomi. Судя по нему, компания на полном серьезе рассматривает вариант по отказу от Android и переходе на собственную автономную операционную систему.
Так, в опросе предлагается выбрать один из двух вариантов: «независимое существование прошивки в качестве самостоятельной платформы, независимой от Google» и «дальнейшее развитие в качестве надстройки для операционной системы Android», сообщает AndroidInsider.ru. Особенно интересно наблюдать за тем, что наибольшей популярностью среди самих пользователей пользуется первый вариант.
Более 80% проголосовавших поддержали идею с уходом с Android, в то время как только 20% посчитали, что Xiaomi стоит оставить мобильную ОС от Google в качестве основы для MIUI. С одной стороны, подобный отказ от разработок поискового гиганта может помочь китайской компании более самостоятельной, но с другой стороны, посмотрите на Huawei она всего лишь потеряла возможность использовать Google Сервисы, а уже чувствует себя, скажем так, неважно.
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Наука и техника , Google
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