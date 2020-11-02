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Tinder помог учёным улучшить изучение старческого слабоумия 

Ferra.ru 1 час назад
Tinder помог учёным улучшить изучение слабоумия
Фото: Ferra.ru
В приложении для знакомств Tinder нужно свайпать фотографии незнакомцев либо вправо, либо влево — так пользователь обозначает свою симпатию или несимпатию. Учёные переняли этот принцип, чтобы улучшить изучение старческого слабоумия на базе сканирования мозга.
Идеей дейтингового приложения вдохновились исследователи из Кардиффского университета. Для изучения таких болезней, как деменция или шизофрения специалисты часто используют магнитно-резонансную томографию (МРТ), получая изображения мозга. Во время исследований делаются десятки тысяч снимков, часть из которых может быть плохими. Дело в том, что пациенты могут как-то неудачно подвигаться и испортить результаты.
Чтобы просмотреть все снимки и убрать испорченные, одному эксперту потребуется немало времени. Поэтому учёные и создали приложение наподобие Tinder, в котором добровольцы занимаются сортировкой снимков.
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