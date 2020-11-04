Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эксперты назвали главную опасность кофе 

ТК «Звезда» и ещё 6 53 минуты назад
Открыта еще одна опасность кофе
Фото: ТАСС
Кофеин способен обострять у людей симптоматику тревожного расстройства.
Злоупотребление кофе негативно сказывается на психическом здоровье человека. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные порталом Huffington Post.
По мнению специалистов, стимулирующий эффект напитка способен обострять симптомы тревожного расстройства. У чувствительных к кофеину людей это может привести к болезненным проявлениям.

«Разная реакция на напиток может быть связана с генетическими различиями, принятием лекарств, с тем, какое количество кофеина является нормой для организма», — заявила профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано.

Эксперты не рекомендуют выпивать более 400 миллиграммов кофе в день. В пересчете на чашки это соответствует четырем походам в кафетерий.
Чтобы избавиться от зависимости, ученые советуют постепенно снижать количество кофеина в своем рационе.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
ТК «Звезда»: последние новости
Врач объяснил влияние алкоголя на организм пациента с COVID-19 Врач объяснил влияние алкоголя на организм пациента с COVID-19 «Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19 «Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19 В России разработали методику обнаружения коронавируса на товарных упаковках В России разработали методику обнаружения коронавируса на товарных упаковках
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение