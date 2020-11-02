Ученые рассказали, кому угрожает затяжной COVID-19 

Ученые из Королевского колледжа Лондона с помощью приложения Covid Symptom Study выяснили, кто больше всего подвержен затяжному течению COVID-19. Об этом сообщает портал Express

Приблизительно каждый двадцатый пациент с коронавирусом испытывает симптомы болезни на протяжении восьми недель и даже больше, выяснило исследование. При этом в самом начале заболевания можно предсказать его длительность.

"Чем больше симптомов у пациента проявляется на первой неделе заболевания, тем выше вероятность затяжного COVID-19", — говорится в статье.

Исследование показало, что длительность протекания болезни зависит от возраста, пола и индекса массы тела.

Ученые изучили данные почти 4200 пациентов с коронавирусом и выяснили, что чем старше больной, тем выше риск длительного течения COVID-19. Так, болезнь задерживается у примерно 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, в то время, как у лиц старше 70 лет это значение достигает 22%.

Также от COVID-19 дольше страдают люди с более высоким индексом массы тела. Кроме того, у мужчин длительное течение болезни встречается в полтора раза чаще, чем у женщин. Но это касается, прежде всего, молодых пациентов. Отдельно отмечаются повышенные риски для астматиков.

Индии и Бразилии. Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США