Ученые рассказали, кому угрожает затяжной COVID-19 

Ученые из Королевского колледжа Лондона с помощью приложения Covid Symptom Study выяснили, кто больше всего подвержен затяжному течению COVID-19. Об этом сообщает портал Express.
Приблизительно каждый двадцатый пациент с коронавирусом испытывает симптомы болезни на протяжении восьми недель и даже больше, выяснило исследование. При этом в самом начале заболевания можно предсказать его длительность.
"Чем больше симптомов у пациента проявляется на первой неделе заболевания, тем выше вероятность затяжного COVID-19", — говорится в статье.
Исследование показало, что длительность протекания болезни зависит от возраста, пола и индекса массы тела.
Ученые изучили данные почти 4200 пациентов с коронавирусом и выяснили, что чем старше больной, тем выше риск длительного течения COVID-19. Так, болезнь задерживается у примерно 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, в то время, как у лиц старше 70 лет это значение достигает 22%.
Также от COVID-19 дольше страдают люди с более высоким индексом массы тела. Кроме того, у мужчин длительное течение болезни встречается в полтора раза чаще, чем у женщин. Но это касается, прежде всего, молодых пациентов. Отдельно отмечаются повышенные риски для астматиков.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.