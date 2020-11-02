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Путин раскритиковал работу «Роскосмоса» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Путин раскритиковал работу «Роскосмоса»
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса». По его словам, корпорация до сих пор не утвердила программы в ракетно-космической сфере. Путин потребовал сделать это в ближайшее время. Об этом говорится на сайте Кремля.
Российский лидер также потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ развития космоса и решить вопрос с финансированием.
Владимир Путин провёл в понедельник совещание по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли. Оно прошло в режиме видеоконференции.
Кроме того, президент назвал приоритеты ракетно-космической отрасли. Это в частности совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов.
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Наука и техника , Владимир Путин , Роскосмос
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