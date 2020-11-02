В WhatsApp рассказали о долгожданной функции 

В новой версии WhatsApp пользователи смогут отправлять исчезающие сообщения, сообщает РИА Новости. Нововведение будет доступно в одном из ближайших обновлений.

Речь идет о сообщениях, автоматическое удаление которых станет доступно для пользователей. В скором времени в групповых и индивидуальных чатах появится возможность настраивать стирание сообщений, отправленных семь дней назад. Известно, что не будут удаляться те сообщения, которые были отправлены до включения соответствующей функции.

При этом разработчики не исключают, что сообщения будут не начисто стерты, а сохранятся в памяти Сети: их могут сфотографировать, скопировать или переслать до того, как они автоматически удалятся.

В середине октября, как сообщал «Рамблер», анонсировали появление возможности совершать видеозвонки с десктопной версии программы. Новой функцией можно будет воспользоваться с ноутбуков с операционной системой Windows и macOS. Программа в настоящее время тестируется разработчиками. Несмотря на это в Сеть уже просочилась фотография внешнего вида обновленного мессенджера: он выполнен в традиционном для WhatsApp стиле с узнаваемыми зелеными элементами дизайна.

Аналитики полагают, что возможность совершать видеозвонки с компьютеров — это еще один шаг в направлении к самостоятельной браузерной версии программы. В пользу этой теории эксперты приводят анонсированное ранее обновление с возможностью привязывать до четырех различных гаджетов к одному аккаунту. Среди дополнительных новых функций программы также было заявлено выстраивание фильтров для поиска необходимых сообщений. По словам, программистов намного быстрее удастся отыскать необходимый контент, указав в критерии поиска его категорию — «текст», «аудио», «видео», «GIF» и др. Также в новой версии популярного мессенджера при переключении между устройствами с операционными системами iOS и Android можно будет сохранять историю диалогов.