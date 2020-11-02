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В WhatsApp рассказали о долгожданной функции 

Павел Тиунов 18 минут назад
В WhatsApp рассказали о долгожданной функции
Фото: РИА Новости
В новой версии WhatsApp пользователи смогут отправлять исчезающие сообщения, сообщает РИА Новости. Нововведение будет доступно в одном из ближайших обновлений.
Речь идет о сообщениях, автоматическое удаление которых станет доступно для пользователей. В скором времени в групповых и индивидуальных чатах появится возможность настраивать стирание сообщений, отправленных семь дней назад. Известно, что не будут удаляться те сообщения, которые были отправлены до включения соответствующей функции.
Назван способ удалить старое сообщение в WhatsApp
При этом разработчики не исключают, что сообщения будут не начисто стерты, а сохранятся в памяти Сети: их могут сфотографировать, скопировать или переслать до того, как они автоматически удалятся.
В середине октября, как сообщал «Рамблер», анонсировали появление возможности совершать видеозвонки с десктопной версии программы. Новой функцией можно будет воспользоваться с ноутбуков с операционной системой Windows и macOS. Программа в настоящее время тестируется разработчиками. Несмотря на это в Сеть уже просочилась фотография внешнего вида обновленного мессенджера: он выполнен в традиционном для WhatsApp стиле с узнаваемыми зелеными элементами дизайна.
Аналитики полагают, что возможность совершать видеозвонки с компьютеров — это еще один шаг в направлении к самостоятельной браузерной версии программы. В пользу этой теории эксперты приводят анонсированное ранее обновление с возможностью привязывать до четырех различных гаджетов к одному аккаунту. Среди дополнительных новых функций программы также было заявлено выстраивание фильтров для поиска необходимых сообщений. По словам, программистов намного быстрее удастся отыскать необходимый контент, указав в критерии поиска его категорию — «текст», «аудио», «видео», «GIF» и др. Также в новой версии популярного мессенджера при переключении между устройствами с операционными системами iOS и Android можно будет сохранять историю диалогов.
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Комментарии
Наука и техника , РИА Новости
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