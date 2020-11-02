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Самый дорогой флагман Huawei провалил тест на прочность 

Lenta.ru 27 минут назад
Флагман Huawei провалил тест на прочность
Фото: Huawei
Флагманский смартфон Huawei оказался разбит после теста на прочность. Об этом сообщает издание MyDrivers со ссылкой на одного из китайских блогеров.
В ходе обзора на девайс один из пользователей Huawei Mate 40 Pro устроил тест на прочность. Самый дорогой девайс в линейке китайской компании уронили с небольшой высоты на асфальт, в результате аппарат сильно пострадал. После контакта с твердой поверхностью задняя панель флагмана оказалась разбита — на ней появились крупные трещины, несколько стеклянных фрагментов отделились от корпуса.
Автор заметил, что повреждения получила не только стеклянная панель, но и основная камера девайса. Судя по фотографии, сильно пострадали два объектива, о работоспособности внутренних компонентов не сообщается. Блогер сделал вывод, что Huawei Mate 40 Pro провалил тестирование.
Смартфоны серии Huawei Mate 40 были представлены на мероприятии 23 октября. В линейку вошли Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+, которые получили OLED-экран с частотой отображения картинки 90 герц, флагманский процессор Kirin 9000 и камеру на три или четыре объектива. Стоимость самого доступного телефона составила 900 евро, самого дорогого — 1400 евро.
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