Флагман Huawei провалил тест на прочность

Флагманский смартфон Huawei оказался разбит после теста на прочность. Об этом сообщает издание MyDrivers со ссылкой на одного из китайских блогеров.

В ходе обзора на девайс один из пользователей Huawei Mate 40 Pro устроил тест на прочность. Самый дорогой девайс в линейке китайской компании уронили с небольшой высоты на асфальт, в результате аппарат сильно пострадал. После контакта с твердой поверхностью задняя панель флагмана оказалась разбита — на ней появились крупные трещины, несколько стеклянных фрагментов отделились от корпуса.

Автор заметил, что повреждения получила не только стеклянная панель, но и основная камера девайса. Судя по фотографии, сильно пострадали два объектива, о работоспособности внутренних компонентов не сообщается. Блогер сделал вывод, что Huawei Mate 40 Pro провалил тестирование.