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В WhatsApp рассказали о долгожданной функции 

РИА Новости 1 час назад
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность отправлять исчезающие сообщения. Об этом сообщают разработчики программы.
В WhatsApp объяснили, как эта опция будет реализована в мессенджере. Пользователь сам установит правило, которое будет удалять сообщения из истории групповых или индивидуальных чатов обеих сторон через семь дней. Настройка не затронет сообщения, отправленные до ее включения.
Разработчики предупреждают, что исчезающие сообщения не гарантируют приватности — оно может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из WhatsApp.
Назван способ удалить старое сообщение в WhatsApp
Функция появится в одном из ближайших обновлений WhatsApp и будет доступна на всех платформах.
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