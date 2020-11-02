Тайные функции: в iPhone появилась секретная кнопка

В прошлом месяце Apple добавила в свои iPhone "секретную" кнопку. Речь идет о последнем обновлении iOS 14, в котором появилась функция Back Tap, позволяющая управлять телефоном с задней панели. Что собой представляет эта функция и в чем ее смысл - в материале "Газеты.Ru".

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С выходом последней версии программного обеспечения iOS 14 в iPhone была добавлена функция Back Tap, об этом сообщает портал TheVerge.

Этот апдейт фактически добавляет на смартфон новую сенсорную кнопку на его задней панели, о существовании которой многие пользователи даже не догадывались. С ее помощью юзер может управлять различными приложениями и функциями своего телефона с помощью удержания, двойного или тройного касания.

Back Tap меняет функционал существующих датчиков и оборудования на iPhone с помощью программного обеспечения для создания нового способа взаимодействия с устройством.

Параметры «секретной» кнопки включают в себя открытие переключателя приложений, меню уведомлений или центра управления, также доступен вызов голосового ассистента Siri. Кроме того, есть возможности сделать скриншот и проскроллить веб-страницу или приложение. Также можно настроить Back Tap на ответ заранее заготовленным сообщением.

Помимо перечисленных «фишек» Back Tap также имеет связь с приложением Apple Shortcuts [Ярлыки]. Это позволяет пользователю самому придумывать способы применения технологии. Именно это является ключевой составляющей новой функции от Apple.

Включить функцию Back Tap пользователь с устройством на базе iOS 14 может в настройках iPhone в разделе специальных возможностей. Там же ее можно настроить на выполнение тех задач, которые нужны пользователю.

Why nobody told me that I could tap on the back of my iPhone to do things?! pic.twitter.com/mPsYjIJDzV— Julie (@syswarren) October 31, 2020

Новая возможность доступна на моделях iPhone поколений X, 11 и 12 при условии наличия обновленного программного обеспечения iOS 14.

Другие производители смартфонов ранее уже внедряли подобные технологии в свои устройства, но более ограниченные в возможностях.

Например, Google уже экспериментировал с подобной функцией на смартфонах Pixel 3 XL , Pixel 4 и Pixel 4 XL и назвал ее Columbus. Columbus позволяет пользователю с помощью двойного касания задней панели запустить Google Assistant, приложение Google Camera, управления воспроизведением мультимедиа и воспользоваться другими функциями.

У южнокорейского производителя Samsung тоже есть подобная «фича». Кнопка голосового ассистента Bixby в смартфонах Samsung Galaxy S10 может быть переназначена с открытия ленты Bixby на переключение приложений с помощью одинарного или двойного касания. Удержание кнопки позволяет пользователю вызывать голосового помощника.

В октябре 2020 года Apple выпустила новую линейку смартфонов iPhone 12. Вместе с телефонами в свет вышли новые гаджеты и аксессуары, среди которых были беспроводная зарядка MagSafe и смарт-часы Apple Watch SE. Однако вопреки ожиданиям эти устройства доставили пользователям ряд неудобств.