Дроны будут следить за ядовитыми животными

Удивительно, что культовый фильм «Челюсти» сосредоточен на акулах, ведь в океане есть существа намного страшнее этих хищников

«Морская оса встречается в водах Северной Австралии с октября по май, ее любовь к спокойным прибрежным водам может привести к столкновению с отдыхающими», — сказала руководитель проекта Оливия Роули.

«Беспилотное наблюдение может помочь сделать пляжи более безопасными и уменьшить нашу зависимость от сложных спасательных операций».

Для того чтобы понять, насколько эффективным может оказаться такой метод, исследователи растянули 70-метровые сети в водах близ полуострова Кейп-Йорк. А затем, запустили дроны, с помощью которых спасательные группы на расстоянии могли наблюдать за медузами. После того, как беспилотные летающие аппараты произвели расчеты, ученые стянули сети, чтобы самостоятельно подсчитать количество животных. Как оказалось, слежение за медузами с помощью дронов привело к увеличению скорости работы спасательных служб.