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Спустя 400 лет в Испании нашли могилу пропавшего ирландского графа 

Популярная механика 34 минуты назад
Спустя 400 лет в Испании нашли могилу графа
Фото: Популярная механика
Иногда ответы на секреты прошлого находятся прямо у нас под ногами! Например, под зданием одного из главных банков городаРыжий Хью О'Доннелл умер в изгнании после событий 1600-х годов, когда 99 ирландских аристократов, потомков ирландских королей, сбежали из страны в Испанию из-за поражения после восстания против английской власти. Считается, что «рыжий Хью» таинственно исчез в Вальядолиде в 1602 году.
В начале этого года археологи проводили раскопки часовни, которая когда-то была частью Францисканского монастыря. Сначала ученые не замечали ничего необычного, но все изменилось, когда они обнаружили несколько скелетов.
Недавний анализ показал, что останки датируются столетием смерти «рыжего Хью». Это навело археологов на мысль, что именно в этом месте и был похоронен Хью О’Доннелл. Карлос Бургос, представитель испано-ирландской ассоциации, которая проводит раскопки, сказал, что для того, чтобы подтвердить теорию им необходимо провести работы под зданием банка, которое находится по соседству с бывшей часовней. Историки сообщают, что идентифицировать графа можно будет по его ногам, так как на обеих ступнях у него нет больших пальцев. О'Доннелл потерял их из-за обморожения, спасаясь от английских войск зимой 1591 года.
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Наука и техника , Испания
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