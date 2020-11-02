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Apple запустила заблокированную функцию в России 

Lenta.ru 1 час назад
Apple запустила заблокированную функцию в России
Фото: Apple
В версии Apple Watch для России будут добавлены новые функции. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
Представители Apple в России объявили, что в ближайшем будущем обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца. В частности, обладатели Apple Watch 4 и более новых устройств получат доступ к приложению ЭКГ, которое ранее было заблокировано в России. Функция позволяет пользователям самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья и сообщать ее результаты лечащему врачу.
В компании уточнили, что, в соответствии с подразделением Росздравнадзора ВНИИМТ, приложения ЭКГ и данная функция не считаются медицинскими устройствами. Чтобы записать электрокардиограмму, пользователь должен открыть соответствующее приложение и удерживать палец на колесике Digital Crown на своих часах. Функция ЭКГ появилась на часах Apple в 2018 году.
Также в России будет работать функция уведомлений о нерегулярном сердечном ритме. Она собирает данные с оптического датчика в фоновом режиме и позволяет распознать признаки мерцательной аритмии. Соответствующие уведомления появятся на Apple Watch 3 и более новых часах компании.
Новые функции будут запущены в России с выходом следующего обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1. «Apple Watch помогли множеству людей во всем мире, и нам приятно знать, что они играют такую важную роль в жизни покупателей», — заявил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams).
Одной из главных особенностей представленных 15 сентября Apple Watch 6 оказалась функция измерения насыщения крови кислородом. Соответствующий датчик работает постоянно, в том числе и во сне. Кроме флагманских часов представители компании анонсировали бюджетные Apple Wacth SE.
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Наука и техника , Apple , Росздравнадзор
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